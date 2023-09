Désigné candidat de BBY, Amadou Bâ réagi

Au lendemain de sa désignation comme candidat de la coalition au pouvoir à la présidentielle de 2024, le Premier ministre Amadou Ba a réagi. Il dit accepter avec responsabilité et humilité le choix porté sur sa personne.



« La conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar m’a fait l’honneur de me désigner comme candidat à la prochaine élection présidentielle 2024. J’accepte avec responsabilité et humilité le choix porté sur ma personne », a posté M. Ba sur facebook.



« Je remercie profondément le Président de la République, S.E M. Macky Sall , Président de notre grande coalition et m’engage dans son sillage à poursuivre la mise en œuvre de sa vision déclinée dans le Plan Sénégal Émergent », a-t-il ajouté.



Le candidat de BBY a lancé un appel aux camarades de l’APR, de la coalition BBY, aux sympathisants et à tous les Sénégalais qui croient aux valeurs de la République à s’unir pour la poursuite et l’accélération de la marche de notre pays vers l’émergence.



Amadou Ba a été choisi parmi d’autres prétendants à la candidature de BBY, dont Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental, Mame Boye Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne, et le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a démissionné du gouvernement et de ses responsabilités à l’APR, le parti politique de Macky Sall, après la désignation de Amadou Ba.