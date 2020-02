Désignée "Prix Ragnée 2020 femme manager", Léna Sène dédie son trophée « à toutes les femmes du Sénégal »

Léna Sène a remporté le prix de la 8e édition Ragnée 2020, un événement qui honore les Sénégalaises et Sénégalais qui se sont le plus distingués dans les différents domaines d’activités. Après sa consécration, elle a tenu à dédier son trophée "à toutes les femmes sénégalaises".



La cérémonie qui a eu lieu samedi, au Musée des civilisations noires, a été organisée par la convergence technologique dirigée par Alioune Badara Mbengue, sous le thème principal «Développement Communautaire ». Elle avait été parrainée par le Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé.



Parmi ces lauréats, figure Mme Léna Sène. Cette dernière fut Directrice de campagne de Idrissa Seck. Fondatrice de DCA, une société qui attire des investissements étrangers sur le continent africain, Léna Sène est Titulaire d’un Bachelor en économie. En 2006, elle a été nommée par le Président Georges Bush à la White House Fellow. Elle a été élue membre du Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce Américaine au Sénégal.



"Son sacre symbolise la persévérance et l'esprit de combattante qui l'animent. Elle montre la voie à toutes ces dames qui se battent pour monter au trône", déclare un membre de son entourage.