«DessertGate : "Macky Sall ne respecte ni l'histoire ni son identité", selon Emmanuel de Fourneau

«L’observation ou la boutade du Président de la République, Macky Sall à l’égard de la colonisation est complexe parce que c’est une question extrêmement sensible sur la scène africaine parce qu’elle interroge plus généralement la question de la place de la France en Afrique». C’est par ces mots qu’Emmanuel De Fourneau a analysé l’histoire du dessert servi aux tirailleurs sénégalais en guise de reconnaissance.



Selon l’analyste politique : «cette histoire, veut dire que vous ne respectez ni l’histoire ni votre identité, ni les générations à venir parce que cela voudrait dire que vous ne les montrez pas le bon chemin». Et, «cela ne fait que renforcer l’Idée que Finalement Macky Sall serait très proche des Français», a-t-il avancé.



L’invitée de l’émission «objection» sur Sud Fm de ce dimanche 10 juin, de rappeler que : « lorsque le vote sur la loi du parrainage a eu lieu, il (Macky Sall, ndlr) a rendu visite à son Homologue français Emmanuel Macron. Et, cela peut au contraire renforcer la suspicion que l’on peut avoir sur Macky Sall et sa politique d’indépendance par rapport à la France».



«Avec cette déclaration de Macky Sall, a-t-il souligné, on voit qu’il n’est pas dans le sens de l’histoire s’il fait ce type de boutade même si on considère que c’était sorti de son contexte. Les Africains sont plutôt à la recherche de l’expression d’une identité culturelle africaine pour l’opposer finalement à d’autre cultures».



Avant de rappeler: «Lorsque Emmanuel Macron s’est rendu en Chine, son premier acte ça été de visiter un musée pour montrer que la Chine a une culture ancestrale et que la France l’a reconnait. Lorsqu’il (le Président de la France, ndlr) au Mali, il se rend directement sur les bases militaires de France, il ne passe pas par les pays D’Egon ect. Lorsqu’il rend visite à Macky Sall au Sénégal, au risque de me tromper, il me semble qu’il ne s’est pas rendu au statut de la Renaissance africaine qui est un symbole extrêmement fort. Il n’a pas été à Gorée qui est un sanctuaire important par rapport à l’histoire et au patrimoine africain».



Emmanuel De Fourneau de poursuivre : «Tout cela démontre au final que cette question de la colonisation de la néo-colonisation et de la place de la France est très problématique et la question de la souveraineté culturelle sera un véritable enjeu pour la prochaine élection présidentielle de 2019».



Le Président Macky Sall avait déclaré que «les Français ont toujours respecté les Sénégalais parce que dans le régiment des tirailleurs sénégalais quand ils étaient dans les casernes, ils avaient droit à des desserts pendant que d’autres africains n’en avaient pas».