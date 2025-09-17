Déthié Fall, nouveau ministre des Infrastructures : Une nouvelle ère pour la gouvernance des projets

Le paysage politique sénégalais connaît un remaniement significatif avec la nomination de Déthié Fall au poste de ministre des Infrastructures. Cette passation de service, supervisée par un inspecteur général d'État, a eu lieu ce mardi, marquant le transfert des responsabilités de Yankhoba Diemé, ministre des Transports terrestres et aériens, à son successeur.



​La création de ce nouveau ministère illustre la volonté de l'État de centraliser la gestion et la construction des infrastructures. L'objectif principal est d'instaurer une gouvernance plus stricte, axée sur l'efficience et la transparence. Le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), Déthié Fall, se voit confier la lourde tâche de concrétiser les ambitions du gouvernement en matière de modernisation des réseaux routiers, de développement des autoroutes et d'ouvrages de désenclavement.



​Ce ministère, a pour mission d'apporter une rationalisation et une gestion plus rigoureuse des projets d'infrastructures, essentiels au plan national de redressement économique et social.



​Afin de renforcer la cohérence et l'efficacité de l'action publique, plusieurs structures importantes sont désormais rattachées au nouveau ministère. Il s'agit notamment de :

​La Direction générale des Infrastructures routières et du Désenclavement (DGIRD), qui gère la planification et le suivi des routes, la Direction des Infrastructures aéroportuaires (DIA), chargée de la politique de développement des aéroports, la Direction des Infrastructures Ferroviaires, essentielle au développement du transport par rail, l'Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE), pilier de la réalisation et de l'entretien du réseau routier, le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA), dont le rôle est crucial pour le financement de la préservation du patrimoine routier.



Il y a aussi le Laboratoire national de Référence du Bâtiment et des Travaux publics (LNR-BTP), garant de la qualité et de la sécurité des constructions. Mais également l​e Centre de Formation et de Perfectionnement des Travaux publics (CFPTP), qui assure le renforcement des compétences techniques du secteur.



​Toutes les Divisions régionales des Infrastructures sont également placées sous la tutelle de ce nouveau ministère. ​Cette centralisation vise à optimiser la synergie entre ces entités pour une mise en œuvre plus rapide et plus transparente des projets.



Les yeux sont désormais rivés sur le ministre Déthié Fall, qui a la lourde responsabilité de transformer les ambitions du gouvernement en réalisations concrètes pour le développement du Sénégal.