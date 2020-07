Autoroute Ila-Touba : un mort et plus d'une vingtaine de blessés dans deux accidents à l'entrée de la ville

Deux (2) accidents de la circulation ont été enregistrés ce mercredi, en l’espace de moins de 30 minutes, sur l’autoroute Ila-Touba. L’un, survenu à 7 km à l’entrée de la ville sainte de Touba, située à 194 km à l'est de la capitale sénégalaise, a fait 1 mort et 14 blessés.



La victime, une fille âgée de 29 ans. Son corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Diourbel.



À l’origine de l’accident, rapporte la Rfm qui donne l'information, un véhicule de type 4X4 qui a violemment heurté un véhicule de type « Diaga Ndiaye ». Ce dernier s’est renversé avant de faire des victimes.



L’autre accident, moins tragique, a fait 8 blessés. Le pneu d’un véhicule de type « Mini-car » aurait éclaté, alors que la voiture roulait à vive allure. Toutes les victimes ont été acheminées à l’hôpital de Diourbel, une ville située à environ 150 km à l'est de Dakar.