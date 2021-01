Deux étudiants testés positifs à l’EPS de l’UCAD: les cours en présentiel suspendus pour 15 jours

Après l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis où plus de dix (10) personnes dans six (6) Ufr ( Unité de formation et de recherche ) ont été touchées par le coronavirus, c’est au tour de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Deux (2) cas de Covid-19 ont été annoncés à l’École Supérieur polytechnique (ESP) située au sein de l’établissement. Il s’agit de deux (2) étudiants dont l’un est suivi à domicile et l’autre pris en charge dans le centre de traitement du Coud ( Centre des œuvres universitaires de Dakar).



En raison de cette situation, de nouvelles mesures ont été prises, a annoncé le Coordonnateur de la commission santé Covid-19 dudit temple de savoir. Pr Mor Ndiaye a rassuré que « Toutes les dispositions ont été prises avec le passage pour 15 jours au système de cours en ligne ».



Il a expliqué : « On a deux (2) cas de Covid-19, l’un est suivi à domicile, l’autre dans un centre de traitement qui existe au niveau du Coud. Et puisque qu’à chaque fois qu’un étudiant est positif et qu’il est resté en contact avec un certain nombre d’étudiants. Ces étudiants-là deviennent des cas contacts ».



À l’en croire, tous les cas contacts ont été détectés pour faire l’objet de surveillance. Pr Ndiaye d’informer que dans les salles où les cas ont été détectés, « au lieu qu’on continue l‘enseignement en présentiel, on bascule vers l’enseignement à distance durant 15 jours ». Ce, dit-il, « le temps de nettoyer et de surveiller les autres cas contacts ».



Cependant, a-t-il souligné, « Au bout des 15 jours, si tout le monde est négatif, on reprendra l’enseignement bimodal en respectant l’ensemble des mesures barrières »