Dialogue national : Amadou Ba rappelle au président Faye ses six ans de gouvernance sans fonds du FMI

L'ancien Premier ministre Amadou Ba a mis en avant la résilience financière historique du Sénégal tout en alertant sur la dégradation actuelle des notes souveraines du pays. Reçu en audience ce jeudi 21 mai 2026 par le président Bassirou Diomaye Faye au palais présidentiel dans le cadre du Dialogue national, l'ancien candidat à la présidentielle a rappelé qu'en tant qu'ancien ministre des Finances, il avait piloté l'économie nationale pendant six ans sans recevoir le moindre financement du Fonds monétaire international (FMI).







Amadou Ba a précisé que le Sénégal était même resté douze années consécutives sans programme impliquant des décaissements du FMI, une situation qui n'avait nullement altéré la crédibilité du pays auprès des bailleurs de fonds et des partenaires économiques internationaux. Tout en concédant que le contexte macroéconomique actuel s'avère bien plus complexe que celui de son magistère, il a exhorté l'exécutif à trouver rapidement un compromis avec les institutions financières internationales afin de sécuriser les ressources indispensables au financement des investissements publics.







L'ancien chef du gouvernement a profité de cette tribune pour lancer une mise en garde sur la trajectoire financière du Sénégal. Il a attiré l'attention des autorités sur l'impact direct des dégradations successives des notes attribuées au pays par les agences de notation financière, un phénomène qui renchérit le coût des emprunts sur les marchés et comprime les capacités d'investissement de l'État. Saluant l'initiative du Dialogue national, Amadou Ba a réaffirmé l'importance de ce cadre de concertation pour la stabilité du pays.

