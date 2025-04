Dialogue national sur le Système politique : Cheikh GUEYE désigné Facilitateur

La Journée annuelle du Dialogue national, sera organisée du 28 mai au 04 juin 2025. Pour cette année, le thème général porte sur le Système politique. « Membre transpartisan de la société civile », Monsieur Cheikh GUEYE a été choisi par le président de la République pour « superviser et guider ces réflexions, en qualité de Facilitateur général ».



Ce dialogue regroupera toutes les parties prenantes impliquées dans le fonctionnement et la rénovation du Système politique : partis politiques, société civile, administration, cours et tribunaux, etc, lit-on sur la note parvenue à la rédaction de PressAfrik, ce jeudi 24 avril2025.