Dialogue politique et « boycott » de l’opposition : « la politique de la chaise vide n’a jamais été une bonne politique », Moundiaye Cissé

MounDiaye Cissé membre de la Société civile, directeur exécutif ONG 3D et coordonnateur du COSC, était l’invité ce dimanche de l’émission face au jury sur Pressafrik TV HD. Parmi les sujets abordés, le dialogue politique en vue et d’autres sujets phares de l’actualité nationale notamment, la décision du Conseil constitutionnel, portant sur l’interprétative, proposée par le député Amadou Ba.



A l’entame de ses propos, MounDiaye Cissé a magnifié le choix porté sur Dr Cheikh Gueye comme facilitateur du dialogue, il faut le rappeler Cheikh Gueye est également membre de la Société civile.



Le coordonnateur du COSC a par la même occasion soutenu que le dialogue est indispensable au bon fonctionnement d’un pays. « Ça va permettre, l’implication de tous. Que ce soit, Société civile, hommes politiques, ou encore administration. Chacun pourra faire des propositions ou opposer son veto sur des décisions. Un dialogue, c’est une rencontre d’experts, comme on le voit souvent, la DGE, invite leurs experts, pareils pour la Société civile et ou les autres acteurs ou parties prenantes.

Après échange sur les différents points, un consensus est trouvé à la fin. Concernant ce dialogue qui se tiendra au mois de mai prochain, j’estime qu’on ne va pas trop s’attarder, parce que la plupart des thèmes à aborder sont des thèmes qu’on a déjà traités. D’ailleurs, plus le dialogue est long, plus c’est difficile de trouver un consensus et c'est également plus couteaux », a précisé le directeur de l’ONG 3D.



Répondant à l question, sur un manque de confiance de l’opposition sur le régime actuel, pouvant être une source de réticence.



MounDiaye Cissé de souligner : « tu ne verras jamais une opposition avoir confiance à un parti au pouvoir. Ils sont des opposants parce qu’ils ne sont pas d’accord avec la façon de faire du gouvernement en place, ils doutent de leurs capacités, c’est ça l’opposition. Ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui n’avaient pas aussi confiance au régime sortant donc c’est normal. Mais cela ne doit pas impacter sur le dialogue, ni empêcher de se réunir autour d’une table pour discuter pacque, ce sont des positions confrontées ».



Concernant un possible boycotte de la part de l’opposition



Le membre de la Société civil trouve que c’est normal et que ce n’est pas nouveau. « Ça a toujours été comme ça. Dès qu’un appel au dialogue est lancé, il y aura toujours des personnes qui vont menacer de boycotter. À chaque fois qu’un dialogue est annoncé, il y a des gens qui posent leurs conditions avant de participer. Depuis que je suis dans la société civile, depuis 1999, ça a toujours été comme ça. Mais l’importance est qu’après ces gens prennent part au final », a expliqué le directeur de l’ONG 3D.



De l’avis de M. Cissé, même si tu n’es pas d’accord, tu dois assister pour exprimer ton désaccord. Parce que « ce qui se fait pour moi et sans moi, est contre moi. La politique de la chaise vide n’a jamais été une bonne politique.

Donc boycotter un dialogue, une rencontre où l’on discute de ce qui te concerne, les décisions qui seront prises à ta place pourraient jouer en ta défaveur. Le boycotte n’est pas une solution. Ils doivent prendre part au dialogue et signaler les points sur lesquels ils ne sont pas d’accord », a-t-il déclaré.