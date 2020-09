Dialogue politique: les acteurs valident le rapport définitif ce mercredi

Dernière phase du dialogue politique ce mercredi . Les plénipotentiaires vont à nouveau se regrouper pour mettre la dernière main sur les documents. En effet, ils avaient déjà envoyé un rapport spécial. Et puisque le document n'avait pas pris en compte un certains nombre de points qui n'avaient pas fait l'objet de discussions ou fait l'objet de décision définitive, ils vont débattre de ces points aussi pour pouvoir les intégrer.



Parmi ces points, celui sur "les autorités en charge des élections, le statut de l'opposition, etc. "Tous ces points, qui ne figuraient pas dans le rapport envoyé au Président, seront parcourus.

Et comme tous les points à discuter sont terminés, il s'agira aujourd'hui de valider un rapport définitif à remettre au président de la République.



La commission n'a pas discuté de l'éventualité d'un report des élections locales jusque-là



Après ce travail, le comité de suivi chargé de voir comment se déroule l'évaluation du processus électoral et de l'audit, va continuer sa mission. En principe, ils pourront aujourd'hui avoir des informations sur l'audit du fichier. L'état d'avancement de la préparation de l'audit et l'évaluation du fichier électoral.

Il y a des questions qui seront abordées après réception des conclusions de l'évaluation. Par exemple, les experts leur feront part des manquements constatés et des recommandations leur seront faites.



À rappeler que la commission n'a pas discuté de l'éventualité d'un report des élections jusque-là. C'est sur la base d'une rencontre avec les partenaires techniques et financiers que les acteurs pourront dire que l'évaluation et l'audit peuvent commencer tel jour. Les acteurs avaient parlé de 120 jours ou s'ils feront (le travail) dans un délai de 90 jours.

Et sur cette base, en toute responsabilité, la commission pourra dire au gouvernement comment rester dans les délais, rapporté L’AS.