Dieuppeul Derklé: un individu interpellé avec du chanvre indien, de la MDA et du haschisc

Les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité ont interpellé un individu devant son domicile, alors qu’il était en possession d’un cornet de chanvre indien, informe la Police nationale. Il a ensuite été conduit au service pour vérification.
Cette arrestation fait suite à une patrouille menée dans le secteur de Dieuppeul Derklé (Dakar). La perquisition effectuée dans la chambre du mis en cause a permis la découverte des éléments suivants ; notamment,7 comprimés de MDA (méthylènedioxyamphétamine), 3 comprimés de type "volet", 5,8 grammes de haschisch, 3 cornets de chanvre indien, 2 rouleaux de film plastique, 1 balance électronique.
Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue et a admis être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il a été déféré au parquet, et l’enquête suit son cours.
Cette arrestation fait suite à une patrouille menée dans le secteur de Dieuppeul Derklé (Dakar). La perquisition effectuée dans la chambre du mis en cause a permis la découverte des éléments suivants ; notamment,7 comprimés de MDA (méthylènedioxyamphétamine), 3 comprimés de type "volet", 5,8 grammes de haschisch, 3 cornets de chanvre indien, 2 rouleaux de film plastique, 1 balance électronique.
Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue et a admis être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il a été déféré au parquet, et l’enquête suit son cours.
Autres articles
-
Ngor : 19 candidats à l’émigration irrégulière, dont 3 enfants, interpellés par la Gendarmerie
-
Affiliation 1xBet : une success story qui inspire la communauté au Sénégal
-
Météo : possibilité de pluies au Sud et au Centre du pays
-
Thiès : Il vole 9 portables durant le Magal et prend 3 mois de prison ferme
-
Saint-Louis : un vigile de l’Université Gaston Berger arrêté pour trafic de chanvre indien