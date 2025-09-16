Dieuppeul Derklé: un individu interpellé avec du chanvre indien, de la MDA et du haschisc

Les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité ont interpellé un individu devant son domicile, alors qu’il était en possession d’un cornet de chanvre indien, informe la Police nationale. Il a ensuite été conduit au service pour vérification.



Cette arrestation fait suite à une patrouille menée dans le secteur de Dieuppeul Derklé (Dakar). La perquisition effectuée dans la chambre du mis en cause a permis la découverte des éléments suivants ; notamment,7 comprimés de MDA (méthylènedioxyamphétamine), 3 comprimés de type "volet", 5,8 grammes de haschisch, 3 cornets de chanvre indien, 2 rouleaux de film plastique, 1 balance électronique.



​Lors de son interrogatoire, le mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue et a admis être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Il a été déféré au parquet, et l’enquête suit son cours.



