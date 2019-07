Diffamation: l’administrateur de « Allo Dakar.sn » arrêté à l’aéroport Blaise Diagne

L’administrateur du Site et du Magasine « Allo Dakar.sn » a été arrêté par la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane. Poursuivi pour diffamation, Bounana Faye a été interpellé suite à une plainte du ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes industries, Moustapha Diop.



Selon « Les Echos » qui donne l’information, le journaliste avait écrit un papier dans son site que ce dernier était propriétaire d’un immeuble de 2 milliards de F Cfa. Informé d’une plainte contre lui, il avait quitté le pays pour aller séjourner en Espagne et en Italie.



Après un mois de voyage, le mis en cause décide de retourner au pays. A sa grande surprise, il a été aussitôt cueilli à l’aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD). Il est actuellement en garde à vue.