Difficile retrait des enfants des rues : Loïc Tréguy insiste sur la mise en place d’une alternative à la mendicité (Interview)

Au Sénégal, les enfants squattent encore les coins et recoins de la capitale sénégalaise, Dakar, malgré les différentes initiatives prises par les gouvernants et les ONG pour les retirer. Les facteurs de rupture sont multiples. Anciens talibés, jeunes en conflit familial ou avec la loi : ils se retrouvent en proie aux pires dangers comme la drogue, les vols, les violences physiques et sexuelles. Et depuis plus de 30 ans, Village Pilote, une association française agréée ONG au Sénégal, lutte pour sortir les enfants des rues via des actions de terrain directement en rues et au Centre d'Accueil du Lac Rose, et des actions de plaidoyer auprès du grand public, des écoles, des entreprises et des institutions. Dans une interview accordée à PressAfrik, le directeur et co-fondateur, Loïc Tréguy affirme que chaque année ce sont près de 450 enfants (garçons et filles) entre 3 et 25 ans qui sont recueillis au Village Pilote du Lac Rose et accompagnés jusqu'à leur autonomie durable. Une équipe de 60 animateurs les soutient à chaque étape de leur parcours : identification dans la rue, hébergement, habillement, santé, suivi psychosocial, apprentissage, activités sportives et culturelles, formations et insertions professionnelles. En prélude de la levée de fonds prévue le 5 mai à la Résidence de l’ambassadeur de la France au Sénégal, M. Tréguy insiste sur la mise en place d’une alternative à la mendicité pour parvenir à atteindre les objectifs. (INTERVIEW)

Salif SAKHANOKHO

