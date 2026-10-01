Diourbel : la radio de l’hôpital Heinrich Lübke en panne depuis deux mois, les patients livrés à eux-mêmes

Dans la localité de Diourbel, située à environ 150 km à l'est de Dakar, la radio de l’hôpital Heinrich Lübke est en panne depuis deux mois, occasionnant le fonctionnement par intermittence du scanner, selon le journal L’Observateur, dans son édition de ce jeudi.



Face à cette situation, des centaines de patients sont livrés à eux-mêmes, et obligés de repartir sans diagnostic dans des cliniques privés à Bambey, Touba, Kaolack ou Dakar. Le chef du service de Radiologie confirme la situation et annonce l’arrivée imminente d’une pièce en provenance de la Côte d’Ivoire.



Livrés à eux-mêmes, les patients crient leur ras-le-bol et interpellent les autorités. «Je suis tombée après avoir glissé sur ma veranda. C’est ma deuxième fois ici en trois jours et je n’ai pas pu passer de radio», s’est plaint Assiétou Fall, une veuve de 67 ans. Celle-ci a invité l’Etat à intervenir, rappelant que «tout le monde sait qu’il est difficile de payer les soins dans le privé».



Cette situation intervient alors que le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (Sames) durcit son ton dans le bras de fer qui l’oppose au gouvernement, avec un mouvement d’humeur de 72h tenu du lundi 28 au mercredi 30 septembre. L’objectif des syndicalistes est de pousser l’Etat à améliorer leurs conditions de vie et de travail.