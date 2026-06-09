Diplomatie : Le Président béninois Romuald Wadagni à Dakar pour dynamiser l'axe Cotonou-Dakar

Le Président de la République du Bénin, S.E.M. Romuald Wadagni, a effectué ce mardi matin une visite d’amitié et de travail à Dakar. Accueilli à son arrivée vers 10 heures à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais, le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, le dirigeant béninois a entamé une série d'échanges de haut niveau visant à redynamiser la coopération bilatérale.







Après un premier entretien en tête-à-tête au salon d’honneur de l’aéroport, les deux dirigeants ont prolongé leurs discussions au Palais de la République. Les délégations se sont penchées selon les services de la Présidence sur les leviers de renforcement des relations économiques et financières entre Dakar et Cotonou, tout en abordant les défis politiques et sécuritaires majeurs qui secouent actuellement l'espace ouest-africain.







Cette rencontre au sommet a permis de sceller une volonté commune d'insuffler une nouvelle dynamique commerciale à l'intégration sous-régionale, consolidant ainsi les positions des deux nations comme moteurs de stabilité et de croissance au sein de la communauté économique régionale.

