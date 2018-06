Direct-Assemblée nationale : Madické Niang estime que le chef de l'Etat devait prôner le dialogue

Le président du groupe parlementaire Libéral- Démocratie, Me Madické Niang, estime que le Sénégal et la Mauritanie doivent se concerter en prenant en compte les préoccupations de leurs populations. Ainsi Me. Niang indique qu’il est à la recherche d’un débat sincère. Macky Sall, exhorte-t-il, doit d’abord discuter avec le peuple avant de prendre une quelconque décision.