Direct Assemblée nationale : Niasse s'engueule avec Sonko et boude la plénière

Le vote projet de Loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs de GAZ entre le Sénégal et la Mauritanie, à l'Assemblée nationale a connu son premier temps chaud.



Le député Ousmane Sonko qui a introduit une question préjudicielle auprès du président de Moustapha Niasse, a commis une petite erreur dans la formulation de sa requête. En effet, à la place de "question préjudicielle", il devait mettre "question préalable". Le président de séance profite de cette petite erreur, pour signifier au leader de "Pastef Les Patriotes" qu'il ne pourra plus poser sa question.

Ce dernier refuse et insiste pour poser sa question, de gré ou de force. Le ton élève, les esprits s'échauffent et Moustapha Niasse décide de quitter tout bonnement l'Hémicycle