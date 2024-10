Direct Point de presse : Déthié Fall se désiste de la coalition "Sam Sa Kaddu" et rejoint le camp du Pastef

"J'ai décidé de me désister de la coalition "Sam Sa Kaddu" et j'engage le parti et ses membres à faire une translation vers les comités électoraux mis en place par Pastef" pour les législations législatives du 17 novembre 2024. L'annonce vient d'être faite par Déthié Fall, président du Prp qui fait face actuellement à la presse. Cette décision, selon M. Fall, fait suite à sa rencontre lundi soir, avec Ousmane Sonko, tête de liste du parti Pastef.

Aminata Diouf

