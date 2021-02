Direct chez Ousmane Sonko: la police disperse des limitants à coup de lacrymogènes, des blessés notés

12H15 - Thierno Bocoum : « Nous sommes venus apporter notre soutien fraternel et amical. Et nous sommes venus condamner cette décision du Procureur de la République de convoquer un député. Le Procureur de la République est un danger pour la démocratie, car il ne peut pas être au-dessus de la loi. Y compris ceux qui l’accompagnent ». Il y a dans un pays un projet de 3e mandat. C’est ce qui fait que le pouvoir en place veut intimider l’opposition ».





12H10 : des militants résistent et font face aux forces de l’ordre. Des jets de pierres et de tirs de gaz lacrymogènes se poursuivent





12H00 : Les forces de l’ordre ont dispersé la foule qui assiégeait le domicile de Sonko à coup de gaz lacrymogènes. Plusieurs blessés et des arrestations notés des deux cotés





11H50 : la police est revenue en renforts avec 4 véhicules blindés. Le commissaire est revenu avec ses éléments pour aller voir Sonko. Les jeunes ont érigé un barrage pour les empêcher





11H30: Un commissaire de police accompagné d’un autre agent, a été chassé de chez l’opposant Ousmane Sonko par ses militants, regroupés devant son domicile depuis ce matin. Ils l’ont hué et l’ont demandé de quitter les lieux.