Direct tribunal: Suivez le cinquième jour du procès de Khalifa Sall et Cie

9 heures 30 : reprise du procès Khalifa Sall à la salle d’audience numéro 4.

​Les avocats de l'Etat démolissent la demande de liberté provisoire

Me Baboucar Cissé, avocat de la partie civile "rejette la demande de liberté provisoire"

"Rien ne nous dit que les immeubles appartiennent au prévenu. Un terrain du domaine nationale ne rentre pas dans le commerce juridique. Rien ne le prouve en matière de droit réel. Dans le cas où il sera fourni à un tiers soit l’accusé. Je requiers le rejet de la liberté provisoire parce que la requête est mal fondée. Parce que qu’il n’ y a aucun élément qui montre que les immeubles ont été bien évalués. Le cautionnement doit être accepté par la partie civile. Rien ne prouve que ces biens appartiennent au prévenu. La robe noire requiert du Juge Lamotte de bien vouloir à titre subsidiaire de rejeter la demande de liberté provisoire".



10H30: Moussa Félix Sow (Etat) prend la parole et revient sur les exceptions d'incompétence

Sur les exceptions d’incompétence. La défense avance sans preuve que les fonds de la mairie de Dakar son des fonds politiques. L’article pose le principe de la centralisation des ressources de l’Etat. Et, qu’il n'y a que certaines recettes et dépense qui ne vont faire l’objet d’ordonnancement. Seul le ministre chargé des finances peut définir les catégories de dépense qui doivent être payées sans ordonnancement. Et s’il y a des crédits spéciaux il faut des décrets. Les fonds politiques n’existent pas.



Pour cela, les thèses défendues sur les fonds politiques doivent être défendues. La défense a soutenu que cette Cour n’est pas compétente pour juger les comptes des comptabilités publiques mais plutôt la Cour des comptes. Si les comptes n’ont pas été examinés dans un délai de 6 ans les fonds sont acceptés. Le droit pénal est une juridiction autonome.



La défense a soulevé également l’incompétence de cette Cour sur le fait de la qualité de député de Khalifa Sall. M. le juge, les poursuites ont été entamées avant qu’il ne soit député. C’est le maire qui est poursuivi. Et, non le député Khalifa Sall. Donc, nous en déduisons que ce moyen n’est pas pertinent et mérite d’être rejeté. Il s’agit d’une infraction continue.



Donc qu’aucune prescription ne peut être soulevée ici. Il faut, à cet effet, déclarer irrecevable ces exceptions de nullité. Et nous allons parler des exceptions de nullité une à une. La défense dans sa plaidoirie avait soutenu que l’Ige n’a rien à faire ici. L’Ige a la même compétence que la Cours des Comptes. Donc l’Ige a bien le droit d’examiner les comptes de la ville de Dakar, pour voir ce qui ressort de leurs irrégularités. Donc cette exception de nullité soulignée par la défense est nulle et irrecevable. A suivre……



10 heures 50 : Me El Hadj prend la parole et s'en prend Boubacar Cissé: " ce qu'il dit est un mensonge"

Me El Hadji Diouf représentant la ville de Dakar a commencé sa plaidoirie pour répondre à son collègue qui l’avait traité de "nullard" et , "qu’il "courait derrière les profs pour avoir des notes", le tonitruant conseil de répondre "que ce sont des mensonges grotesques. J’ai était un véritable combattant à l’Université Cheikh Anta Diop. Comment quelqu’un qui dirige les grèves peut être ami avec les professeurs et revenir en retour leur demander des points », a-t-il déclaré



Avant de poursuivre, «ces propos relèvent de la pure méchanceté. Et, mon confrère m’avait dit la même chose au moment du procès de Karim Wade. Ce sont des mensonges grotesques. Il ne cesse de mentir. Devant l’histoire on doit rétablir les faits ».

Très remonté, la robe noire enchaîne en faisant savoir que son confrère lui a manqué de respect. Car il a eu un parcours riche et dynamique. Ce qui est le contraire de son collègue, qui « n’est connu de personne».

Me El Hadji Diouf Exclu du procès

La constitution de Me El hadji Diouf comme avocat de la partie civile vient d’être rejetée par le juge Malick Lamotte. Pour cause, il ne peut pas plaider contre l’Etat d’ici cinq (5) années parce qu’il a été député.

A noter que Me Diouf a été commis par la mairie de Dakar avec trois (3) autres avocats pour qu’ils défendent ses intérêts en tant que partie civile.



11h56 : Une pause de 15 mn est observée, l’audience reprendra à 12h11