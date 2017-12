Discours à la Nation du Président Macky Sall : Le décryptage très sarcastique des internautes

Le traditionnel discours à la Nation du chef de l'Etat est suivi chaque année de plateaux télévisés où observateurs, politiciens (pouvoir et opposition) et membre de la société civile essaient de décortiquer le contenu proposé par le premier des Sénégalais. Un autre débat existe sur les Réseaux sociaux. Celui-là est plus libre et il n'y a aucun présentateur pour recadrer les intervenants...