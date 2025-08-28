Discours contraire aux bonnes mœurs : Abdourahmane Diallo tient des propos injurieux contre le khalife général des mourides et échappe à une « correction » des talibés

Abdourahmane Diallo (35 ans), domicilié à Yarakh, marié et père de deux enfants, a été déféré hier mercredi, au parquet par la brigade de gendarmerie de Hann pour « outrage au ministère du culte, discours contraire aux bonnes mœurs, incitation à la discrimination religieuse ainsi qu’insultes commises par le biais d’un support informatique envers une personne ou un groupe en raison de la religion ».



Se réclamant de la mouvance Ibadou, ce tailleur avait tenu, sur TikTok et en marge du Magal, des propos injurieux contre le khalife général des mourides.



Estimant que l’honorabilité du khalife avait été atteinte, Assane Diop, représentant des fidèles mourides de Yarakh, a porté plainte auprès de la gendarmerie. N’eût été l’intervention rapide du commandant de la brigade de Hann et de ses hommes, révèle Libération du jeudi 28 août, l’irréparable allait se produire, car les fidèles s’étaient déjà organisés pour « corriger » le mis en cause, que sa famille avait livré de justesse.



Face aux gendarmes, Abdourahmane Diallo s’est confondu en excuses avant de supprimer les deux vidéos incriminées de ses plateformes.