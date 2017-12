Discours de Nouvel An : Macky fait la part belle aux « Lions »

Souvent oublié ou cité en toute fin de partie, le Sport est le premier volet abordé par le Chef de l'Etat dans le discours qu'il vient de prononcer.



Dans son adresse, le président de la République a, en effet, commencé par renouveler ses félicitations aux "Lions" du Sénégal pour leur qualification à la Coupe du monde. Et, pour qu'Aliou Cissé et son équipe défendent leurs chances, Macky Sall leur a promis "une préparation optimale".



« A notre équipe nationale de football, je renouvelle mes chaleureuses félicitations et mon soutien. L’Etat restera aux côtés de nos braves Lions pour une préparation optimale sur le chemin de la Coupe du monde de football », a-t-il déclaré.



Le Sénégal est dans la Poule H avec la Pologne, la Colombie et le Japon.