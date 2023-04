Distinction: Maram Kaîré devient le 1er astronome africain à recevoir le prix Marcel Moye

L’astronome sénégalais Maram Kaîré vient d’être honoré en France en devenant le premier africain à obtenir le prix Marcel Moye. La nouvelle est donnée par la Société Astronomique de France sur sa page Facebook.



La cérémonie de remise du Prix aura lieu à Paris le 27 mai lors de la journée des commissions de la SAF au Conservatoire national des arts et métiers.



Maram Kaîré est le président fondateur de l’ ASPA - Astronomie Sénégal. Il est le pionnier de la recherche en Astronomie dans son pays et a su rendre accessible les Sciences de l’Univers au plus grand nombre. Il a organisé et coordonné 3 missions d’observation d’occultation stellaire dans le cadre des missions spatiales New Horizons et Lucy de la NASA.



Il collabore avec de nombreux astronomes du monde entier (sur la photo avec l’astrophysicienne burkinabé Marie Korsaga). Il continue aujourd’hui sa mission d’ouvrir de nouvelles portes dans son pays en devenant le Directeur de la nouvelle Agence Sénégalaise d’Etudes Spatiales. La Société Astronomique de France remercie également Maram Kaîré pour son aide dans la création de L'Astronomie Afrique, premier magazine web des Sciences de l’Univers en Afrique.