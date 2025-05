Division spéciale de cybercriminalité (Dsc): Azoura Fall assisté par Me Bamba Cissé et Me Seydi Larifou

L'influenceur et militant du parti Pastef Les Patriotes, Azoura Faye, s'est présenté ce lundi matin à la Division spéciale de cybercriminalité (Dsc) pour répondre à une convocation des enquêteurs. Cette audition fait suite à plusieurs jours de recherches menées par les autorités judiciaires à son encontre.



Arrivé de son propre chef, Azoura Faye a été assisté par ses avocats, Me Bamba Cissé et Me Seydi Larifou, lors des interrogatoires. Plusieurs de ses amis et camarades de parti se sont également déplacés pour lui apporter leur soutien devant les locaux de la Dsc.



Devant les médias présents sur place, les soutiens du militant ont vivement critiqué certains responsables de l'Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir), les accusant d'être à l'origine des poursuites visant Azoura Faye.