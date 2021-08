Djibril Wade, nouveau président de la Ligue professionnelle

Le président de l’équipe de Niary Tally, Djibril Wade, a été élu ce mercredi comme successeur de Saer Seck qui a dirigé la Ligue sénégalaise de football professionnel pendant ces huit dernières années.



Seul candidat à la succession du président sortant qui a décidé de ne pas se porter candidat à un 3ème mandat, Djibril Wade a réussi à se faire élire. Il devient ainsi le 3-ème président de l’histoire de l’instance dirigeante du football professionnel après Louis Lamotte (2009-2013) et Saer Seck (2013-2021).



Après avoir bénéficié de la confiance des électeurs, il a souligné que le football local ‘’mérite plus de soutien et de considération de la part de nos autorités’’. Il estime que les quatre années de son mandat doivent servir à une ouverture de la Ligue professionnelle vers toutes les autres activités économiques, culturelles et sportives.



Ancien vice-président de la LSFP, le président Wade a appelé à une véritable évaluation de l’évolution de la structure et tendre à la mise en place ‘’d’un club de type nouveau’’ dans le football sénégalais.



Tout ce qui doit se faire le sera ‘’en parfaite harmonie’’ avec la Fédération sénégalaise de football, ‘’notre partenaire privilégié’’, a retenu le nouveau patron du football professionnel.



‘’Nous entamerons une série d’actions et de rencontres dans les prochains jours’’, a annoncé le président Wade qui a tenu à féliciter son prédécesseur, Saer Seck.



Ce dernier a appelé tous les acteurs et notamment la Fédération sénégalaise de football à apporter tout son soutien au nouveau président de la Ligue professionnelle, rapporte Aps.