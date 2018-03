C’est une interview qui pourrait coûter très cher à Donald Trump. Le président des États-Unis a une réputation de goujat en ce qui concerne les femmes, il va bientôt voir l’une de ses supposées maîtresses tout révéler sur la chaîne CBS. Stormy Daniels est une star de l’industrie pornographique. Mais si elle fait autour’­hui la une des médias Outre-Atlantique, c’est pour une toute autre raison. Depuis le début de l’année 2018, une nouvelle affaire ébranle Donald Trump.



Stormy Daniels, de son vrai nom Stéphanie Clifford, confiait avoir eu une liaison avec l’homme politique entre 2006 et 2007. Une révélation qui avait mis hors d’elle sa femme, Mélanie, furieuse d’apprendre les infidélités de son époux. À la mi-février, on apprenait par la voix de l’avocat de Donald Trump que le milliardaire avait versé à la jeune femme 130 000 dollars, pour que leur liaison ne s’ébruite pas. Depuis, Stormy Daniels surfe sur le scandale et touche beaucoup d’argent à chacune de ses sorties.



Ce dimanche 25 mars, l’actrice porno sera donc encore un peu plus riche pendant que Donald Trump devra sûrement s’expliquer. Dans une interview de 60 minutes diffusée dimanche soir sur CBS, Stormy Daniels va tout révéler concernant sa liaison avec celui qui n’était pas encore le président des États-Unis. Dans cette toute première apparition à la télévision, l’actrice va notamment s’expliquer concernant les 130 000 dollars qu’elle a reçus, comme l’a déjà annoncé la chaîne.