Double meurtre à Pikine Technopole : la DIC arrête le septième suspect

La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à une nouvelle arrestation dans l'affaire du double meurtre de Pikine Technopole. Selon des informations, il s’agit de Fallou Diop, qui était en cavale.



Ce dernier a été interpellé par les hommes de Adramé Sarr, ce qui porte à sept le nombre de personnes arrêtées dans cette enquête.



Pour rappel, Aziz Dabala et son colocataire Boubacar Gano dit Waly ont été sauvagement assassinés dans leur appartement situé à Pikine Technopole. Les corps des défunts présentaient des blessures ouvertes causées par arme blanche.



Après le bouclage de l'enquête, hier, lundi, les six (6) personnes arrêtées dans le cadre de ce double meurtre sont déférées au parquet du Tribunal de Pikine, ce mardi.



Ils sont poursuivis pour les délits « d'association de malfaiteurs et des crimes de meurtre avec préméditation et actes de barbarie ».