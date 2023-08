Doyen Mamadou Ndoye de la LD: « l’Etat de droit et la démocratie sont des conquêtes, le fruit de batailles »

Venu participer à un panel de la Conférence sur l’état de la démocratie au Sénégal, le Doyen Mamadou Ndoye de la LD a fait savoir que « l’Etat de droit et la démocratie sont des conquêtes » que les peuples n’acquièrent pas de manière inée, mais par moyen de luttes.



« Cela signifie que, non seulement, ce ne sont pas des choses innées ou des dons, mais le fruit de batailles. Et c’est batailles s’inscrivent dans une dynamique qui est une dynamique humaine », a-t-il expliqué.



Selon Mamadou Ndoye, « dans le monde entier, l’oppression, l’injustice et l’arbitraire ont été toujours confrontés à la frustration et à la révolte ».



« Senghor ne respectait pas l’Etat de droit et ne respectait pas la démocratie »

Pour faire la corrélation entre ce que vit aujourd’hui le parti Pastef et ce que des leaders politiques comme lui ont vécu sous le régime de Senghor, Mamadou Ndoye a peint l’ancien Président sénégalais comme un dictateur qui piétiner l’Etat de droit et la démocratie comme il voulait tout en se cachant derrière son manteau de poète humaniste.



« On parlait de (Senghor) comme un poète, un humaniste à l’époque. Mais ceux qui ont vécu cette époque savent très bien que Senghor ne respectait pas l’Etat de droit et ne respectait pas la démocratie. C’est lui qui a commencé ce travail de créer ce qu’on appelle un parti dominant, parti unifié, pratiquement parti unique. Donc à dire que la démocratie n’est pas faite pour les Africains. Parce que c’était cela qui transperçait dans sa gouvernance. Et Senghor a dissout beaucoup d’organisations. Des organisations politique comme le PAI, mais aussi des organisations syndicales et estudiantines. Il voulait faire le vide en ce qui concerne tout contre-pouvoir. Et c’est là que commence la négation de l’Etat de droit», a rappelé M. Ndoye.



« Avec Macky Sall, nous assistons au crépuscule de notre démocratie »

Le doyen Mamadou Ndoye a terminé son intervention sur le règne et la gouvernance de Macky Sall qu’il considère comme étant l’avènement de la fin de la démocratie de l’Etat de droit au Sénégal. « Par rapport à Macky Sall, nous assistons à ce qu’un ami appelle, le crépuscule de la démocratie. Nous avons un recul absolument inimaginable. Personne n’aurait pensé aujourd’hui au Sénégal, qu’on reviendrait aux temps où on est en train de dissoudre des partis politiques. Parce que ça, c’est pratiquement dans la première époque de notre indépendance. Personne ne pouvait imaginer au Sénégal qu’on remplirait les prisons d’hommes et de femmes politiques. Personne ne pouvait penser que le droit de manifester serait suspendu pour très longtemps », a dénoncé le leader de la LD.