Doyen Mamadou Ndoye du PIT: « l’Etat de droit et la démocratie sont des conquêtes, le fruit de batailles »

Venu participer à un panel de la Conférence sur l’état de la démocratie au Sénégal, le Doyen Mamadou Ndoye du Parti de l’indépendance et du travail (PIT), a fait savoir que « l’Etat de droit et la démocratie sont des conquêtes » que les peuples n’acquièrent pas de manière inée, mais par moyen de luttes.



« Cela signifie que, non seulement, ce ne sont pas des choses innées ou des dons, mais le fruit de batailles. Et c’est batailles s’inscrivent dans une dynamique qui est une dynamique humaine », a-t-il expliqué.



Selon Mamadou Ndoye, « dans le monde entier, l’oppression, l’injustice et l’arbitraire ont été toujours confrontés à la frustration et à la révolte »