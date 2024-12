Dr Assane Gueye : " le projet de loi sur l’accès à l’informations est au secrétariat du gouvernement"

La loi sur l'accès à l'information a fait l'objet de discussion ce mardi, dans un hôtel de la place, à Dakar. Directeur de la Promotion de la Bonne gouvernance, journalistes, société civile, syndicalistes, organisations, ont longtemps discuté sur les tenants et les aboutissants de la loi tant attendue. Cette loi "en attente d’un ordre du jour d’un Conseil des ministres", permettra aux citoyens, journalistes, chercheurs, lanceurs d’alerte, de disposer des données et d'accéder aux informations.

"Cette loi est extrêmement importante dans la mesure où les données deviennent accessibles à tous même s'il y’a des choses à corriger" a souligné Cheikh Fall Mbaye, ancien Dg de la DPBG.

Dr Gueye, actuel Sg de la DPBG, de déclarer pour sa part : " le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est tellement engagé. Il a trouvé des projets politiques qui étaient là. Mais il est engagé pour certains projets comme la loi sur l’accès à l'information".



A en croire Dr Assane Gueye, l'ancien régime "n'avait pas le courage" que cette loi soit votée. Heureusement, s'est-il félicité," le nouveau régime a déclenché le processus pour ce que la loi soit votée très rapidement".



Dr Gueye rassure, cependant, les acteurs : " avant le vote de la loi, la dernière mouture vous sera présentée".

L’atelier a été l’occasion pour Samba Diop, président du comité de pilotage du processus d'adoption de la loi d'accès à l'information depuis 2009, de présenter aux acteurs la loi sur l'accès à l'information qui comporte 22 lois.

Lors des débats, les acteurs notamment la société civile et les journalistes ont soulevés des inquiétudes sur les 9 exceptions de cette loi, énumérées en son article 2 qui stipule :- La présente loi s'applique aux informations générées ou détenues p assujettis.

Elle ne s'applique pas :

-aux informations qui sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la défense nationale; aux informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux in nationaux; aux informations couvertes par des droits de propriété intellectuelle; aux informations relatives à une procédure pendante devant une juridiction; détenues par une autorité ou agent relevant d'une juridiction; aux informations relatives à une mission d'inspection, d'enquête ou de contrôle aux informations susceptibles de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité personnes ou de leurs biens;..."