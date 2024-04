Dr Mabouba DIAGNE prend les rênes du ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Il fait partie des 25 ministres nommés ce vendredi dans le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko. Il était vice-président chargé des finances et services institutionnels à la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC).



M. Diagne est un banquier d’investissement et de développement international qui a exercé pendant plus de vingt (20) ans diverses responsabilités au niveau exécutif dans plusieurs régions d’Afrique.



Au-delà d’être Vice-président de la BIDC, Mabouba est agriculteur qui a une ferme à succès dénommée « Guade gui ».