Drame à Kolda : deux frères âgés de 1 et 4 ans retrouvés morts calcinés dans la carcasse d’une voiture

Les habitants du quartier Ndiobène de Kolda sont, depuis vendredi, sous le choc. Ce, à la suite de la découverte des corps sans vie de deux frères : A. Diallo (4 ans) et Y. Diallo (1 an). Portés disparus jeudi matin, leurs dépouilles seront découvertes en début de soirée dans la carcasse d'une voiture, rapporte le journal L’Observateur.



Le drame a eu lieu au quartier Ndiobène (commune de Kolda). Les corps sans vie ont été retrouvés dans une voiture en panne, garée dans l'arrière-cour de la maison, à côté d'une autre carcasse de taxi jeune- noire.



D’après L’Obs, les deux frères étaient portés disparus dans la matinée de jeudi. Après plusieurs heures de recherche, c'est finalement en début de soirée, aux environs de 18 heures, que la triste nouvelle est tombée.



«A. Diallo et son cadet Y. Diallo sont retrouvés sans vie dans la carcasse d'une voiture en panne, immobilisée depuis 5 ans dans l'arrière-cour de leur maison familiale », détaille le journal.

Sous le choc de la mort tragique de leurs enfants, leur père I. Diallo, boutiquier de profession, et leur mère ont été évacués des lieux en pleurs, devant le film de l'image d'une tragédie insoutenable.



А la suite des constats d'usage de la police, les sapeurs-pompiers ont acheminé les dépouilles des deux garçons à la morgue de l’hôpital régional de Kolda. Une enquête a été ouverte.