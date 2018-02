Drame de Bofa-Bayote : ​Robert Sagna magnifie le professionnalisme des forces de défense et de sécurité

Le coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC) a salué le professionnalisme et le comportement républicain des forces de défense et de sécurité dans le traitement du drame de Bofa-Bayote.



«Il faut féliciter les forces de défense et de sécurité (Armée, Gendarmerie, Police) pour la manière avec laquelle elles conduisent les opérations de sécurisation en Casamance. C’est extrêmement important et elles le font avec beaucoup d’intelligence», a déclaré M. Sagna.



«Jour et nuit, ces forces de défense et de sécurité sont sur le qui-vive. Nos militaires sont de vrais patriotes. Je crois qu’il faut leur rendre hommage car, ils ne sont pas là pour la répression», a-t-il souligné.



Convaincu que le processus de paix est bien engagé, Robert Sagna de rappeler : «Nous avons l’accalmie et l’accord des combattants du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) pour engager le dialogue. Ce dialogue que que le Chef de l’Etat Macky Sall a annoncé dès son arrivée au pouvoir».



Mais, a-t-il précisé : «il est essentiel que le Mfdc se mette ensemble et s’entende pour parler d’une seule voix».



Il s'est prononcé en marge d'un forum de réflexion sur la paix et le développement organisé par une centaine de chefs de Village du Blouf dans le village de Djibidione situé dans le département de Bignona.