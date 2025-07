Drogue

Le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails a procédé, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2025, à l’interpellation de deux (02) individus — un homme et une femme — pour offre et cession de chanvre indien ainsi que détention de drogue de synthèse (ecstasy), dite "Souss", en vue de la consommation.



Ces arrestations font suite à une mission de sécurisation durant laquelle les agents ont intercepté un homme à bord d’un taxi YANGO, en compagnie d’une femme.



Lors d’un contrôle de routine, il a été retrouvé sur lui :

• une (01) barrette de chanvre indien pesant 475 grammes,

• ainsi que quatre (04) cornets soigneusement dissimulés dans un sachet plastique.

Quant à sa compagne, elle était en possession d’un comprimé de couleur rose, identifié comme de l’ecstasy, une drogue de synthèse.

Les deux individus ont été placés en garde à vue et l’enquête en cours.



La Police est et reste mobilisée pour vous protéger et invite ainsi la population à contacter gratuitement le numéro 17 ou le 800 00 12 12 pour toute information utile.

