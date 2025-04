Droits de douane: Chine et États-Unis entrent dans une guerre commerciale sans précéden

Nervosité

Fracture

La Chine dit qu’elle ne cédera pas. Elle promet de « se battre jusqu'au bout », condamnant les mesures américaines comme étant unilatérales et révélatrices d'un comportement d'intimidation.Les tensions commerciales entre Pékin et Washington pourraient bien s’installer dans la durée. Si les deux pays maintiennent leur stratégie de surtaxes, une guerre commerciale prolongée pourrait peser lourdement sur l’économie mondiale. Hausse des coûts, perturbation des chaînes d’approvisionnement, ralentissement du commerce : la menace d’une récession plane.Les marchés financiers réagissent avec nervosité, et des secteurs clés comme la tech ou l’agriculture pourraient être particulièrement touchés.Face à cela, une désescalade reste possible. Des accords partiels ou des concessions réciproques sur des sujets ciblés pourraient permettre une réduction progressive des tarifs douaniers, ce qui pourrait desserrer la pression économique de part et d’autre.Mais un autre scénario se dessine : celui d’un découplage économique. Relocalisations, réorganisation des chaînes de production, normes technologiques divergentes… Cette fracture entre les deux géants pourrait redessiner les équilibres du commerce mondial et affecter durablement l’innovation. Pour l’instant, aucune sortie de crise ne se profile et le bras de fer se poursuit.