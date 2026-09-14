Le Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations unies, Volker Türk, a mis en garde contre la « menace existentielle » que l’intelligence artificielle fait planer sur l’humanité. S’exprimant lors de la 63e session du Conseil des droits de l’homme à Genève, le responsable onusien a appelé les États à « agir sans attendre, en imposant des règles contraignantes, des contrôles indépendants et des garde-fous clairs avant que la technologie ne leur échappe ».



L'intervenant a anticipé le scénario critique d’une IA « qui sortirait de son environnement de test en allant jusqu’à faire chanter ses propres développeurs pour empêcher sa désactivation ». Selon Volker Türk, « derrière la course effrénée aux performances de l’IA se joue aussi une bataille pour le pouvoir », tout en déplorant qu’une « poignée d’hommes détienne un pouvoir quasi illimité » sur cette technologie.



Le Haut-commissaire a également abordé les répercussions de l'IA sur l’emploi, la démocratie, l’environnement et les conflits armés. Dénonçant la « délégation aux machines de la décision de tuer », il a déclaré : « Je me joins aux appels en faveur d’une interdiction urgente des armes capables de prendre des vies sans intervention humaine ». Volker Türk a toutefois salué les récents progrès de la gouvernance internationale, notamment à travers le dialogue mondial et la création du panel scientifique international indépendant.



Cette mise en garde intervient dans un contexte marqué par la démission, le 8 septembre 2026, de Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic. L'expert de 27 ans a justifié son départ en affirmant que « sans intervention des États ou ralentissement concerté, aucune entreprise ne pourrait maîtriser seule les dangers de l’IA ». Parallèlement, la firme californienne Anthropic a indiqué avoir bloqué des tentatives d’utilisations malveillantes de ses modèles visant à mener des cyberattaques, des opérations de surveillance ou des recherches sur des armes biologiques.