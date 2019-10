Eaux usées à l’unité 15 des Parcelles Assainies : les habitants interpellent l’Etat ​

Les habitants de l’unité 15 des Parcelles Assainies (PA) s’insurgent contre la présence des eaux usées qui polluent leur cadre de vie. Ils mettent l’ONAS sur le banc des accusés et préviennent les autorités.



« La station d’épuration nous cause d’énormes difficultés. Raison pour laquelle nous avons tenu à nous signaler aux autorités pour que des mesures idoines soient prises. Actuellement, il y a une phase de curage qui se déroule depuis 20 jours. Et à notre grande surprise, le curage se fait manuellement. Après cela, il y a une grande quantité de boue de vidange qui est laissée sur place. Et sous l’effet conjugué du vent et du soleil, cela dégage une mauvaise odeur, un gaz irrespirable. Qui actuellement pose d’énormes problèmes de santé publique », dénonce Abdou Gueye leur porte-parole.



Poursuivant ses propos, M. Gueye de préciser sur walf radio : « Nos enfants sont malades, ils y a des signes de vomissement, des maux de gorge, des céphalées, des irritations de la peau, donc nous sommes confrontés à d’énormes difficultés ».