Education : les élèves-maîtres en colère réclament leur intégration à la fonction et se…

"Nous avons tenu à fustiger l’attitude du gouvernement face à la revendication des élèves-maîtres qui réclament depuis cinq (5) ans leur intégration dans la fonction publique et le décret régissant leur coprs. Nous avions manifesté lors de la journée mondiale de l’enseignant. On nous a envoyé une demande d’explication pour nous empêcher de manifester aujourd’hui à la célébration du Grand Prix du chef de l’Etat. On nous a encore publié le décret sous format spécial » a expliqué Pape Babacar Kama, Coordonnateur du collectif des élèves maîtres.



Selon lui, c'est la raison pour laquelle «nous avons tenu à informer l’opinion nationale et internationale que le gouvernement est en train de faire du dilatoire pour tout simplement empêcher les enseignants de revendiquer ce qui leur revient de droit. Nous réclamons l’intégration à la fonction publique, suite au cinq (5) ans d’attente que nous avons déjà subies. Aussi, nous réclamons l’indemnisation des familles des élèves maîtres qui ont rendu l’âme et le paiement intégral des salaires à temps, surtout à Dakar ».



M. Kama de conclure : «nous n’excluons aucune forme de lutte, de descendre dans la rue, de quitter les classes et place de ne plus enseigner. Parce qu’un enseignant qui n’a pas la tête sur les épaules ne peut plus enseigner. Donc, nous allons sortir et réclamons ce qui nous revient de droit jusqu’à ce que le gouvernement fassent ce qu'il doit faire».