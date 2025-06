Effondrement d'un immeuble de 3 étage à Touba : trois (03) morts enregistrés (bilan provisoire)

Les recherches menées par les secours sur le site de l’effondrement d’un immeuble de trois étages ont livré leurs premiers résultats. Le bilan provisoire fait état de trois victimes retrouvées sans vie et des blessés évacués vers l’hôpital.Selon le correspondant de TFM, des personnes, dont une femme âgée et deux enfants de 8 et 10 ans, sont toujours prisonnières des décombres. Les équipes de secours continuent leurs efforts pour les localiser et les sauver.