Effondrement de dalles : les étudiants de l’ESEA accusent le Coud de ne pas respecter sa part du contrat

Ce jeudi 2 mai 2024, les étudiants de l'École supérieure d'Économie appliquée (ESEA, ex-ENEA) ont vivement protesté au campus social, exprimant leur mécontentement face à l'effondrement de deux dalles : l'une dans le couloir du campus pédagogique et l'autre dans les toilettes réservées aux filles du campus social. Ces incidents ont profondément altéré leur sentiment de sécurité car les bâtiments étant désormais perçus comme inhabitable et dans un état de délabrement avancé.



Selon El Hadji Ndongo Ndiaye, président de la commission sociale de l'Amicale des étudiants de l'ESEA, le contrat signé avec le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (Coud) pour les logements des étudiants dans le nouveau campus n'a pas été respecté.

"Le bâtiment E de l'ESEA, qui accueille les étudiantes depuis plusieurs années, s'est effondré alors que des étudiantes venaient juste de sortir des toilettes. Ces bâtiments étaient jugés inhabitables par le Coud.



Malheureusement, la direction du Coud a estimé qu'ils étaient habitables et des étudiants y ont été logés", a déclaré El Hadji Ndongo Ndiaye, président de la commission sociale de l'Amicale des étudiants de l'ESEA.



Il a ajouté : "Au départ, nous avons trouvé un consensus pour que nos étudiants soient logés sur un nouveau site, mais à notre grande surprise, nous nous sommes retrouvés au campus social sans logement. (...) Il avait été convenu que les bâtiments D et E seraient rénovés. Aucune rénovation n'a eu lieu. La direction du Coud nous a informés que l'accord ne pouvait pas être respecté".