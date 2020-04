Eiffage concessions a procédé à la remise d’un appui au Ministère de la Santé

Eiffage au Sénégal a procédé, le 16 avril 2020, à la remise d’un appui au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, dans la lutte contre le Covid-19 qui se développe dans notre pays.



Les entreprises représentant Eiffage sont Eiffage Sénégal, Eiffage Concessions - Autoroute de l’Avenir, Eiffage Génie Civil Marin, Eiffage Énergie Systèmes, Eiffage Rail Services, Eiffage Rail Sénégal.



Ont contribué, comme annoncé le 25 mars 2020, au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du coronavirus comme suit: Aménagement et réhabilitation d’un espace pour les malades atteints du Covid-19, à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque, Dons aux hôpitaux de Rufisque, Diamniadio et de Fann : matériel médical, équipements de protection, médicaments.



Mais aussi Dons en produits de désinfection, Appui logistique en cartes Rapido au bénéfice des services de l’Etat impliqués directement dans la lutte contre le Covid-19, Gratuité de passage des ambulances dans le cadre de la prise en charge des malades, Appui à la communication sur les gestes barrières.