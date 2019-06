El Haj Kassé enfonce Aliou Sall: "Agritrans a ben reçu les 250 000 dollars de Timis Corporation"

"Je n'ai jamais reçu 146 millions à Agritrans venant de Frank Timis ou de ses sociétés ou collaborateurs. C'est totalement faux. Et j'invite la Bbc ou toute autre personne dans ce monde d'apporter les preuves que Agritrans a reçu de l'argent venant de Timis Corporation", disait Aliou Sall, le lundi 3 juin 2019, au lendemain de la diffusion du documentaire de la chaîne britannique, "Sénégal, un scandale à 10 milliards de dollars".

Eh bien, il y a au moins une autre personne, et pas n'importe laquelle, qui semble détenir les preuves que le frère du président Macky Sall a bien reçu la somme de 250 000 dollars (146 millions Fcfa) de Timis Corporation. Il s'agit ni plus ni moins du ministre conseiller du président de la République et non moins chargé de communication du Palais, El Haj Hamidou Kassé.



En effet, sur le plateau du Journal International de TV5 Monde dont il était l'invité, monsieur Kassé affirme que la société Agritrans, appartenant à Aliou Sall, a reçu ledit montant. Mais en guise de paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole. "D'après l'information que j'ai, cette somme a été virée dans une société Agitrans (il veut certainement prononcer Agritrans, ndlr) de monsieur Sall, pour le paiement d'une mission de consultation dans le secteur agricole", explique le monsieur Com' du Palais, qui parle d'amalgame en faisant référence aux révélations de nos confrères de la Bbc.



Relancé par la journaliste de TV5, qui demandait si c'était l'explication officielle du ministre-conseiller du Président Sall, El Haj Kassé en a rajouté une couche, comme pour montrer qu'il donnait à la chaîne française une exclusivité sur la question. "Ce n'est pas une explication, c'est une information", s'est-il glorifié.



Maladresse ou aveu tout court, Aliou Sall va devoir monter encore au créneau pour apporter des éclairages sur cette "nouvelle information" révélée par Kassé.