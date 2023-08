El Malick NDIAYE: « Nous avons réussi à réduire le pouvoir de Macky Sall à sa plus simple expression »

À la Conférence citoyenne sur l’état de la démocratie au Sénégal tenue ce vendredi à Dakar, le chargé de communication du parti dissout, Pastef, a affirmé qu’ils avaient déjà remporté une grande bataille dans leur lutte pour la conquête du pouvoir en 2024. Selon El Malick NDIAYE, leur plus grande réussite à cette étape du combat est d’avoir réussi à montrer le « vrai visage » de Macky Sall à la face du monde.



« Le Sénégal est devenu aujourd’hui la risée du monde. Il faut au moins constater cela. Le pays où les droits de l’homme sont bafoués, les libertés individuelles et fondamentales confisquées, le pays où règne une terreur institutionnalisée (…). Aujourd’hui, notre leader, le président Ousmane Sonko et plus de 1060 patriotes ont été injustement arrêtés. D’autres sous contrôle judiciaire, notre parti dissout, notre responsable nationale à la jeunesse exilée. Mais nous occupons malgré tout l’espace médiatique avec beaucoup de dignité. Parce que nous faisons tous ces sacrifices pour le projet. Et le projet n’est rien d’autre qu’un Sénégal prospère dans une Afrique souveraine », a-t-il déclaré devant un parterre de juriste et figures emblématiques de luttes démocratiques et de défense des droits.



El Malick NDIAYE d’ajouter: « Nous avons déjà remporté la victoire parce que nous avons réussi, aujourd’hui, non seulement le régime de Macky Sall à sa plus simple expression, un régime de terreur. Mais nous avons réussi à réduire tout un système à sa plus simple expression ».



Selon le responsable de la communication du principal parti d’opposition sénégalais, « plus nous approcherons du but, plus la bataille sera rude. Qu’ils nous persécutent, nous oppriment, nous emprisonnent et elle nous tuent, nous continuerons d’exister ».



Sur les difficultés et épreuves traversées par son leader, ces dernières années, El Malick NDIAYE a usé d’une parabole pour l’expliquer. « Le président Ousmane Sonko ou bien l’idéal qu’il défend, c’est comme de l’or brut. Et l’or a besoin de passer par le feu pour briller. Le président Ousmane Sonko brille et brillera pour toute l’Afrique. Le patriotisme irrigue et irriguera tous les cœurs des Africains », a-t-il dit.