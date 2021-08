Élection en Zambie : Hakainde Hichilema bat le président Edgar Lungu

Le leader de l'opposition zambienne, Hakainde Hichilema, est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle âprement disputée de la semaine dernière.



M. Hichilema a battu le président sortant, Edgar Lungu, par une victoire écrasante - plus d'un million de voix.



C'était la sixième tentative de M. Hichilema.



Ses partisans ont fait la fête dans les rues de la capitale, Lusaka.



Le Front patriotique de M. Lungu accepte la défaite et félicite M. Hichilema.



Plus tôt, M. Lungu affirme que les élections n'étaient pas libres et équitables.

Il indique que les agents électoraux du Front patriotique avaient été chassés des bureaux de vote, laissant les votes sans protection.



Dans son décompte final, la commission électorale annonce que M. Hichilema a obtenu 2 810 777 voix contre 1 814 201 pour M. Lungu lors des élections de jeudi. Il y avait sept millions d'électeurs inscrits.



L'énorme marge de victoire signifie qu'il n'y a pas besoin d'un second tour.



"Je déclare donc que ledit Hichilema est président de la Zambie", a annoncé le président de la commission, Esau Chulu, au centre des résultats à Lusaka.



Les six années de règne de M. Lungu ont été critiquées pour des violations présumées des droits de l'homme, la corruption, une économie défaillante et un chômage massif.



Selon des correspondants, M. Hichilema, 59 ans, a su exploiter le mécontentement généralisé des électeurs.



Il doit maintenant relever le défi de taille de redresser la situation économique du pays.



Une vague de changement portée par les jeunes

Les célébrations qui ont commencé dimanche se sont poursuivies jusqu'au lever du soleil alors que la Zambie était peinte en rouge par les partisans de Hakainde Hichilema.



Il ne fait aucun doute que ce vent de changement politique a été insufflé par les jeunes, souvent accusés d'être réticents à voter. Ils se sont présentés en grand nombre et ont généralement rejeté le président Edgar Lungu.



"Nous voulons des emplois, les jeunes veulent des emplois", scandaient des foules de gens qui remplissaient les rues de la capitale peu après que M. Hichilema ait été déclaré septième président de cette nation riche en cuivre.



Il ne fait aucun doute que M. Hichilema héritera de la pourriture et tentera de nettoyer la corruption laissée par son prédécesseur.



À condition que le président Lungu respecte la volonté du peuple et lui transmette le pouvoir. Il a affirmé que les élections n'étaient pas libres et équitables après avoir perdu des voix dans plusieurs de ses bastions traditionnels.



Il a déclaré que les élections étaient caractérisées par la violence, ce qui est en contradiction directe avec les observateurs régionaux et internationaux, dont les conclusions préliminaires indiquent que les élections ont été relativement pacifiques malgré des poches de violence, des interférences politiques et un terrain de jeu inégal qui a favorisé le Front patriotique au pouvoir.



Le président sortant n'a pas encore fait de discours de concession, même après avoir perdu près d'un million de voix.



On s'attend à ce que M. Lungu conteste le résultat devant les tribunaux, mais la marge de sa défaite pourrait rendre difficile l'annulation du résultat par les juges.



Qui est Hakainde Hichilema?

M. Hichilema est né dans des conditions modestes dans le district de Monze, dans le sud du pays.



Il a réussi à obtenir une bourse d'études à l'Université de Zambie, puis a obtenu un MBA à l'Université de Birmingham, au Royaume-Uni.



Il est ensuite devenu l'un des hommes les plus riches de Zambie, avec des intérêts commerciaux dans la finance, l'élevage, l'immobilier, la santé et le tourisme.





M. Hichilema, qui se décrit comme un "garçon de bétail" ordinaire, a disputé et perdu toutes les élections organisées en Zambie depuis 2006. Cependant, à chaque fois, il a augmenté sa part de voix.



En 2016, M. Hichilema a déclaré que les élections lui avaient été volées après avoir perdu contre M. Lungu avec seulement 100 000 voix d'écart.



M. Hichilema a rencontré des problèmes avec les autorités depuis son entrée en politique.



Après l'élection de 2016, il a été accusé de trahison pour avoir prétendument refusé de céder le passage au cortège présidentiel. Il a passé quatre mois dans une prison de haute sécurité avant que les charges ne soient abandonnées.