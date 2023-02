Election présidence AIPS/Afrique: « C’est une demande de l’Afrique qui a motivé ma candidature », déclare Abdoulaye Thiam

En perspective du Congrès de l’AIPS/ Afrique, prévu à Dakar du 23 au 24 février, le président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS) et non moins candidat à la présidence de AIPS Afrique, a fait part de sa volonté à briguer à briguer la tête de l’AIPS/ Afrique. Abdoulaye Thiam estime que sa candidature est une demande de l’Afrique.



« Ce n’est pas une candidature purement sénégalaise, c’est une sollicitation de quelques confrères africains notamment des Gambiens, des Algériens, des Kenyans, des Rwandais qui m’ont demandé, compte tenu du travail que nous avons eu à abattre au niveau de l’AIPS Afrique au niveau de l’ANPS, notamment dans les compétitions comme la Coupe d’Afrique, la Coupe du monde qu’il s’agisse de football ou de basket-ball et qui nous ont demandé de briguer la présidence de l’AIPS après la décision du président sortant de ne pas se représenter. C’est une demande de l’Afrique qui a motivé notre candidature », a-t-il expliqué dans un entretien téléphonique accordé à PressAfrik.



Limitation des mandats



Foncièrement pour la limitation des mandats dans les instances sportives, Abdoulaye Thiam entend l’imposer à AIPS Afrique comme cela se fait au CIO, la CAF et la FIFA.



« La limitation des mandats fait partie de mes sollicitations. Aujourd’hui, au niveau des sports tout le monde sait que dans un passé plus ou moins récent, il n’y avait pas de limitation de mandat », a-t-il dit, avant de souligner qu’au « niveau du CIO Antonio Samaranch a fait plus de 30 ans au pouvoir avant lui Jules Rimet avait fait plus d’une vingtaine d’années. Au niveau de la FIFA Joao Havelange a fait plus d’une vingtaine d’années, Sepp Blatter a fait plus de 5 mandats. Les gens se sont rendu compte à un certain moment qu’il faut limiter les mandats », dit-il.



Avant d'ajouter: « Le CIO, aujourd’hui vous faites deux mandats. Le premier mandat, il est de huit ans, le deuxième, il est de quatre ans ça fait 12 ans. Au niveau de la FIFA, vous faites un premier mandat de quatre ans, il n’est renouvelable que deux fois. Donc maximum, vous ne pouvez pas faire plus de 12 ans à la tête de la FIFA », a expliqué le journaliste sportif.



Et de préciser : « La CAF, c’est la même chose, moi, je me suis dit, ce qui est possible de faire dans ces associations-là, il est possible de le faire dans les nôtres. Pourquoi pas l’essayer et le matérialiser au niveau de l’AIPS une fois élu ».



Budget de 75 millions FCFA pour l’organisation du Congrès de l'AIPS à Dakar



Pour réussir le pari de l’organisation du Congrès de l’AIPS et du gala de l’ANPS, Abdoulaye Thiam table sur un budget de 75 millions FCFA.



« Nous sommes tombés d’accord après avoir aussi rencontré le comité exécutif de l’ANPS et après avoir rencontré les autorités sénégalaises. Parce que l’organisation d’un congrès, l’ANPS ne peut pas financièrement la faire. Il nous faut un budget de plus de 50 millions FCFA pour pouvoir le faire. Nous avons voulu le jumeler avec le gala de l’ANPS. Ce qui a fait que le budget est passé à 75 millions », a fait savoir le journaliste et administrateur adjoint de Sud Quotidien.



Pour le gala des 50 ans de l’ANPS, M.Thiam déclare que « c’est déjà rentré dans l’agenda, parce que l’ANPS organise un gala annuel et que la seule nouveauté, c’est que l’ANPS a eu 50 ans en 2020 ».



Dans cette optique, dit-il, « nous aurions voulu organiser le gala en 2020, mais à cause de la Covid 19 ça a été reporté. Et quand l’opportunité s’est présenté devant nous, nous avons voulu faire d’une pierre deux coups et c’est là que nous avons dit que pour ces 50 ans, toute l’Afrique sera là".



La soirée de gala sera animée par Youssou Ndour, informe Thiam. « Nous sommes partis le voir et il a accepté de revoir à la baisse d’une manière drastique son cachet pour passer du double au simple. Il a revu son cachet à moitié pour jouer pour l’Afrique. Nous sommes tombés d’accord avec lui ».



L’autre aspect, souligne t'-il, c’est qu’il y a des « récompenses et nous comptons honorer nos aînés, nous comptons honorer les athlètes sénégalais qui s’étaient distingués lors de la saison 2020-2021. Ce gala sera aussi une occasion pour nous de remettre les trophées à ceux de la saison 2021-2022. Les légendes qui ont eu à marquer le sport sénégalais seront également fêtées », a laissé entendre le président de l’Association nationale de la presse sportive du Sénégal.