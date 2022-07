Elimination Coupe du monde 2023 : nfermé pendant des heures dans une salle à l’aéroport d’Alexandrie, le 12e Gaïndé PACO finalement refoulé !

Venu supporter l'Equipe Nationale de Basket 🇸🇳, le 12e Gaindé Paco "Sénégal Rek" a été interdit de territoire en Egypte 🇪🇬, retenu à l'aéroport et refoulé sur Dakar 😯❗



L’Égypte a perdu tout son sens du fair-play ! Le pays qui compte 7 étoiles sur son maillot n’a pas encore digéré ses éliminations, à la CAN et pour les qualifications à la Coupe du monde. Après les Lions du basket, c’est au tour du 12e Gaïndé, Paco de vivre les tourmentes pour un Sénégalais de se rendre chez les Pharaons.Mercredi passé, le supporter qui accompagne partout les sélections nationales notamment le basket faisait part de son voyage en Egypte pour soutenir l’Equipe Nationale de Basket qui dispute la 3e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Aliou Ngom plus connu sous le nom de Paco 12e Gaïndé ne verra Alexandrie (la ville qui abrite les matchs) qu’à travers une baie vitrée.Après un long voyage Dakar – Istanbul – Alexandrie, il a été refusé d’accès à l’aéroport de la ville égyptienne. Paco est resté de longues heures enfermé dans une salle sans la moindre explication. Il a partagé des vidéos sur son réseau social TikTok, montrant tout son désarroi.Contacté par la rédaction de wiwsport, Paco qui n’avait même plus accès au Wi-Fi a répondu des heures après. Ce matin très tôt, il raconte : « C’est à Alexandrie que l’on m’a bloqué pour me dire que je ne fais pas partie de la liste des personnes autorisées à débarquer. Je suis arrivée vers une heure du matin (jeudi). Ils m’ont enfermé dans une salle depuis hier, plus de 20 heures. J’étais limite dans des conditions d’un prisonnier. C’est seulement que tard dans la nuit (22h) qu’on m’a passé l’ambassadeur par téléphone. Il m’a dit qu’il essaie de régler la situation mais qu’il n’y a pas encore de solution, je patiente toujours. C’est d’ailleurs après ce coup de fil que j’ai pu manger. Jusque-là, j’attends… » a-t-il fait savoir.Des heures après, Paco fait savoir à travers une vidéo qu’il est refoulé. Le Sénégalais ne sera pas à Alexandrie pour supporter les Lions qui jouent leur premier match ce soir à 18h face à l’Egypte. Il quitte l’aéroport d’Alexandrie sous escorte policière !