Élimination des Bleus aux JO: ​le message de Gignac aux clubs qui n'ont pas libéré les joueurs

Après l'élimination de la France, nettement dominée par le Japon (4-0), André-Pierre Gignac a reconnu la supériorité adverse et a regretté le manque de coopération des clubs français: "Le Japon est à la maison, il est prêt. Il a décidé de ramener une grosse équipe. Collectivement, c’est très fort. Ils ont commencé au mois de juin. Ils ont joué six-sept matchs amicaux. Il n’y a pas de secret dans le football. Ils jouent ensemble depuis très longtemps et ils sont prêts.



Le Mexique, pareil. Je les connais. Je sais qu’ils sont partis en préparation après le championnat. Ils sont partis à Marbella, ont joué contre l’équipe A du Panama. Ce soir, on est tombé sur plus fort que nous. Sur le premier match, on est tombé sur plus fort que nous. Ca a été compliqué. Quand tu prends 11 buts dans une compétition où il y a du niveau, ça ne pardonne pas.



J’espère seulement que les clubs en 2024 seront plus cléments avec la sélection olympique. Je suis venu pour donner le meilleur de moi-même, pour ramener une médaille à la France mais dans ces conditions, c’est trop compliqué. Les deux équipes que j’ai nommé (le Japon et le Mexique) sont au-dessus de nous.", a-t-il déclaré selon RMC Sport qui rapporte ses propos.