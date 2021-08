Éliminatoires ​Mondial 2022 : Namaplys et Krépin incertains

Nampalys Mendy et Krépin Diatta sont en méformes depuis le début de la saison. Touché à la cheville, Krépin Diatta fait partie de la liste des « Lions » convoqués pour les deux matchs contre le Togo et le Congo, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022. Mendy traine une blessure à l’aine, n’a pas connue une bonne préparation avec Leicester. Le milieu de terrain des Foxes a assisté aux trois matchs de son équipe dans les tribunes. Malgré tout, il a été convoqué par Aliou Cissé.



Absent lors du barrage retour de la Ligue des champions et en championnat de Ligue 1, hier dimanche, contre Troyes, Krépin pourrait manquer le match contre les « Eperviers », ce mercredi, à Lat Dior, en espérant le récupérer pour le deuxième match, prévu le 7 septembre, contre Congo Brazzaville.



« Krépin est là, parce qu’on a deux matchs. Même s’il n’est pas sûr de pouvoir être prêt pour le premier match, on a un deuxième match le 7 septembre. C’est vrai, c’est un tout petit peu proche, mais on a échangé. Nous allons voir l’évolution, mais j’ai tenu à ce qu’il à ce qu’il vienne, pour faire constater d’abord sa blessure par notre staff médical, mais aussi pour nous donner toutes les chances de pouvoir le récupérer pour le deuxième match. C’est pour ces raisons qu’on l’a retenu dans le groupe », a expliqué le sélectionneur des « Lions ».