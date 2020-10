Éliminatoires CAN 2021: les deux matchs Guinée Bissau-Sénégal pourraient se jouer au Portugal

Après l'annonce de la Confédération africaine de football (CAF) de la possibilité des différentes sélections d'organiser, en terrain neutre, les matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 programmés en novembre, le Sénégal et la Guinée Bissau, qui doivent s’affronter à deux reprises, ont entamé des discussions pour disputer ces rencontres au Portugal.



En effet, le journal Record, qui livre l'information, affirme que les deux fédérations concernées discutent avec la CAF de la possibilité de délocaliser leur double confrontation, prévue les 11 et 15 novembre, afin de l’organiser à Lisbonne au Portugal.